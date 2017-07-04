В Одессе ученые обсуждают актуальные вопросы ислама

В этом году Международная школа исламоведения стартовала в Одессе, и ее тема - «Ислам в современном мире: историческое, культурное, интеллектуальное пространство».

Как сообщает "Альраид", участники будут обсуждать актуальные процессы в культурной, научной, религиозной среде мусульман в Украине, на постсоветском пространстве, а также в странах Западной Европы и Ближнего Востока. Затронут также вопросы, связанные с историей ислама, культурными феноменами, интеллектуальными наработками, исламской философией и теологией.

Среди лекторов: гость из Брюсселя профессор Мухаммад Бади, специалист по шариату; известный украинский ученый, переводчик и исламовед, доцент Национального университета «Острожская Академия» Михаил Якубович; муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов; заведующий сектором восточной философии отдела религиоведения Института философии НАН Украины Олег Ярош; сотрудник Института Востока исторического факультета Познанского университета (Польша) Мариуш Маршевский; азербайджанский историк, политолог, теолог и публицист Теймур Атаев.

Школа будет работать с 30 июня по 5 июля в Исламском культурном центре Одессы.