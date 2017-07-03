Во Франции неизвестные устроили стрельбу возле мечети, есть пострадавшие
15:20, 03 июля 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Восемь человек, в том числе и ребенок, получили ранения в результате инцидента, произошедшего возле мечети в городе Авиньон во Франции.
Как сообщает Islam-today, двое неизвестных в масках открыли огонь в тот момент, когда мусульмане выходили из местной мечети после очередного намаза.
Непосредственно в момент нападения ранения получили 4 человека, семья из еще четырех человек пострадала в нескольких метрах от места происшествия от осколков.
Сейчас расследованием инцидента занимается полиция, ведется поиск преступников. По предварительной информации, полиция не рассматривает произошедшее как теракт.
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