Во Франции неизвестные устроили стрельбу возле мечети, есть пострадавшие

Восемь человек, в том числе и ребенок, получили ранения в результате инцидента, произошедшего возле мечети в городе Авиньон во Франции.

Как сообщает Islam-today, двое неизвестных в масках открыли огонь в тот момент, когда мусульмане выходили из местной мечети после очередного намаза.

Непосредственно в момент нападения ранения получили 4 человека, семья из еще четырех человек пострадала в нескольких метрах от места происшествия от осколков.

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция, ведется поиск преступников. По предварительной информации, полиция не рассматривает произошедшее как теракт.