В Пакистане шииты протестуют против недавних терактов в стране

Мусульмане-шииты вышли на улицы Исламабада в знак протеста против недавних террористических атак, в результате которых в городе Парачинар погибли десятки шиитов.

Как сообщает "Интерфакс-Религия" в административном центре агентства (единица территориального деления в Пакистане) Куррам тысячи местных жителей устроили сидячую забастовку.

На прошлой неделе сообщалось, что при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 67 человек. По словам представителя местных властей, еще 12 человек скончались в больнице от ранений, полученных при взрыве. Также представитель больницы города сообщил, что с ранениями к ним поступили более 260 человек, и десятки из них - в критическом состоянии.

В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения. Число жертв этой атаки возросло с 12 погибших еще на два человека - до 14-ти.

Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.