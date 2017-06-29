В Англии хиджаб включат в школьную форму
Школа имени сэра Джона Серсби в Ланкашире на северо-западе Англии стала первым британским учебным заведением, в котором хиджаб предложили включить в официальную школьную форму.
Администрация школы обратила внимание на то, что ученицам-мусульманкам приходится посещать уроки в неудобных платках, которые чаще всего попросту не сочетаются с школьной формой, сообщает Islam-today.
Потому было принято решение разработать специальные форменные хиджабы.
Сейчас администрация школы активно работает с учениками и их родителями, чтобы учесть мнение и пожелания всех.
Стоит отметить, что сейчас в школах Великобритании хиджабы носит существенный процент учениц. Как правило, никаких проблем с администрацией школы и педагогами по этому поводу не возникает.