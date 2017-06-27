В Турции запретят видеоигры, которые искажают суть ислама

В Турции законодательно запретят видеоигры, которые противоречат ценностям ислама. В частности, в «черный» список попадут игры, в которых присутствуют насилие, пропаганда наркотиков, порнография, а также «создание неверного представления об исламе», сообщает Islam-today.

Сообщается, что под запрет уже попали такие популярные у интернет-пользователей по всему миру игры как Call of Duty, Counter-Strike, Bomb Gaza, Guitar Hero, Muslim Massacre и Pacman.

Стоит отметить, что, по оценкам экспертов, сейчас в мире насчитывается порядка 1 миллиарда геймеров. В Турции их – примерно 25 миллионов.