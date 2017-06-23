ЮНЕСКО: Разрушение мечети в Мосуле - культурная и человеческая трагедия

Разрушение мечети ан-Нури в Мосуле – это культурная и человеческая трагедия. Такое мнение высказала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, сообщает Islam-today.

«Разрушение мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба - культурная и человеческая трагедия. Мы должны защищать культурное наследие для того, чтобы защищать людей», - написала она на своей странице в Twitter.

Об уничтожении мечети ан-Нури и ее знаменитого падающего минарета аль-Хадба стало известно вчера. По информации иракских военных, взорвали историческую мечеть, из которой в 2014 году Абу Бакр аль-Багдади провозгласил себя главарем «Исламского государства», боевики ИГИЛ.