Террористы уничтожили главную мечеть Мосула

Террористы «Исламского государства» подорвали главную мечеть Мосула, из которой в 2014 году главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади объявил себя «халифом». Об этом сообщает Islam-today.

Примечательно, что сами террористы обвинили в подрыве международную коалицию во главе с США, однако представитель коалиции заявил, что США не бомбили это район.

Между тем, уничтожение главного мусульманского храма Мосула прокомментировал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абали.

По его словам, подрывом исторической мечети ан-Нури и знаменитогоо падающего минарета аль-Хадба террористы ИГИЛ официально признали свое поражение в битве за Мосул.