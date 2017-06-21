Мусульмане отметят священную ночь, в которую может кардинально измениться судьба человека

Мусульмане в ночь на 22 июня отмечают Лейлат уль-Кадр. Это ночь могущества и предопределения, в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека, сообщают "РИА Новости".

В эту ночь, по преданию, пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана. Когда он молился в пещере Хира горы Джабал ан-Нур в окрестностях Мекки, ему явился архангел Джабраил (Гавриил) и, указав на свиток, сказал: "Читай" (по-арабски – "Коран"). Это самая значимая ночь священного для мусульман месяца Рамадан.

"В Коране Всевышний отвечает на вопрос, чем отличается эта ночь от других: "Эта ночь лучше, чем тысяча месяцев". Тысяча месяцев, которые мы провели в поклонении, богобоязненности, добрых делах и поступках. Этот срок равняется 83 человеческим годам. То есть одна ночь, проведенная в богобоязненности, покорности, молитве и покаянии, лучше, чем вся человеческая жизнь", - рассказал Рушан Аббясов.

Пророк Мухаммед призвал искать эту ночь в последних десяти ночах месяца Рамадан. Поэтому в этот период мусульмане стараются усерднее молиться, делать больше добрых дел. В мечетях в Ночь могущества и предопределения будут совершаться особые молитвы, а столичных молельнях выступят лучшие чтецы Корана.

Считается, что все молитвы, покаяния и праведные дела в эту ночь будут оценены Всевышним лучше, чем в остальные. Согласно другой версии, в эту ночь на землю спускается великое множество ангелов, от которых на земле становится тесно. Всевышний посылает их, чтобы они выполнили его повеления. Сходя на землю, они приносят с собой добро, благословение и милость. В эту ночь вплоть до утренней зари на земле не творится зло.