В Узбекистане введут онлайн-регистрацию паломников на хадж

Управление мусульман Узбекистана введет онлайн-систему регистрации паломников, собирающихся совершить хадж, в соответствии с постановлением правительства, обнародованным во вторник. Об этом сообщают "РИА Новости".

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж, в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.

"Комитету по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан, министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в двухмесячный срок внедрить на официальном сайте Управления мусульман Узбекистана единую систему онлайн-регистрации паломников хаджа и умры с регулярным обновлением", - сообщается в тексте документа.

В соответствии с постановлением, данное решение принято в целях соблюдения "принципов объективности и социальной справедливости при формировании списков желающих совершить паломничество, а также обеспечить строгое соблюдение установленных правил организации паломничества". В частности, за гражданами, сменившими постоянное место жительства, будет сохраняться очередь на совершение паломничества.

Правительство также постановило проводить все этапы медицинского обследования паломников на бесплатной основе в единых медучреждениях в Ташкенте и регионах Узбекистана. Национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" поручено предпринять меры по снижению стоимости авиабилетов для паломников.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом - до 13,2 тысячи человек. В том числе, квота на большой хадж выросла в 1,4 раза - до 7,2 тысячи паломников, квота на малый хадж – умру - сохранилась на уровне 6 тысяч паломников (5,35 тысячи человек весной и 650 человек в летний период). Власти Узбекистана также обратились с просьбой к Саудовской Аравии увеличить с 2018 года квоту на умру с 6 тысяч до 10 тысяч человек.

РИА Новости.