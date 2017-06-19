В Лондоне мусульмане просят организовать охрану мечетей

После атаки на толпу пешеходов, большинство из которых были мусульманами, необходимо взять под охрану мечети, а также территории, прилегающие к ним. С соответствующим призывом выступил глава Мусульманского Совета Великобритании Харун Хан, сообщает Islam-today.

«Водитель фургона руководствовался исламофобскими настроениями и действовал преднамеренно», - написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, с таким призывом британские мусульмане выступали и раньше. Мэр Лондона Садик Хан, тем временем, обратился к жителям Лондона с призывом сохранять спокойствие.

«Мы не знаем всех деталей произошедшего, но ясно одно – эта атака была направлена против невинных людей, большинство из которых возвращались с вечерней молитвы из мечети. Прежде всего, это – атака на жителей Лондона», - отметил он.

Напомним, жертвами наезда на пешеходов стали, как минимум, 2 человека. Более 10 пострадали.