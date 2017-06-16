Имам из Саудовской Аравии призвал не принуждать женщин носить никаб

Нет никаких достоверных и неопровержимых доказательств того, что никаб в исламе обязателен, а утверждения об обязательности покрытия лица женщинами – не более чем мнение некоторых богословов.

Такое мнение, весьма необычное для Саудовской Аравии, где женщины носят никаб едва ли не повсеместно, высказал имам известной мечети Куба шейх Салих аль-Магамиси, сообщает Islam-today.

«Некоторые улемы утверждают, что женщина должна закрывать лицо, другие говорят, что нет исчерпывающих доводов в пользу такого утверждения. Поэтому не надо запрещать открытое лицо из-за того, что, по вашему мнению, оно приведет к разврату. В противном случае, вы противоречите Всевышнему», - отметил, в частности, он, выступая на одном из собраний в мечети.