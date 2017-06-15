В Германии открылась мечеть - символом межрелигиозного мира и дружбы

В германском Кельне открылась мечеть, которой, судя по всему, попросту суждено стать символом межрелигиозного мира и дружбы. Дело в том, что архитектором ее выступил Пауль Бём, который специализируется на строительстве церквей, сообщает Іslam-today.

Выполненная в османском стиле, мечеть имеет стеклянный купол и два минарета высотой по 55 метров. Площадь новой Центральной мечети Кельна составляет 4500 квадратных метров. Одновременно мусульманский храм может вместить до 4 тысяч верующих.

Мусульманский комплекс, помимо непосредственно мечети, включает в себя ресторан, библиотеку, музей и исламский культурный центр, которые будут открыты для посетителей всех вероисповеданий.

На строительство мечети было потрачено порядка 40 миллионов долларов.

Средства были предоставлены филиалом турецкого государственного управления по религиозным делам, а также верующими.