Власти Норвегии хотят запретить хиджабы и никабы

В школах, детских садах, школах и университетах Норвегии могут запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Reuters".

"Одежда, закрывающая лицо, такая как никаб или бурка, не имеет отношения к норвежским школам. Способность общаться - это наша основная ценность", - сказал исполняющий обязанности министра иммиграции и интеграции Перг Сандберг на пресс-конференции 12 июня.

Сандберг добавил, что как сотрудника, так и учащиеся, нарушающие распоряжение властей рискуют столкнуться с санкциями – выдворением из учебных заведений.

Норвежское правительство, состоящее из правоцентристских консерваторов и популистской Партии прогресса, рассчитывает, что оппозиция также поддержит данное решение.

"У нас есть все основания полагать, что это будет одобрено парламентом", - сказал министр образования Торбьерн Ро Исаксен.

Если его предположение оправдается, Норвегия станет первой скандинавской страной, запретившей так называемые мусульманские вуали. На данный момент ношение мусульманской одежды в общественных местах запретили уже Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и Бавария.