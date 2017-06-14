Власти Норвегии хотят запретить хиджабы и никабы

14:12, 14 июня 2017
Ислам
1746
Фото: ru.sputnik.az

В школах, детских садах, школах и университетах Норвегии могут запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Reuters".

"Одежда, закрывающая лицо, такая как никаб или бурка, не имеет отношения к норвежским школам. Способность общаться - это наша основная ценность", - сказал исполняющий обязанности министра иммиграции и интеграции Перг Сандберг на пресс-конференции 12 июня. 

Сандберг добавил, что как сотрудника, так и учащиеся, нарушающие распоряжение властей рискуют столкнуться с санкциями – выдворением из учебных заведений. 

Норвежское правительство, состоящее из правоцентристских консерваторов и популистской Партии прогресса, рассчитывает, что оппозиция также поддержит данное решение. 

"У нас есть все основания полагать, что это будет одобрено парламентом", - сказал министр образования Торбьерн Ро Исаксен. 

Если его предположение оправдается, Норвегия станет первой скандинавской страной, запретившей так называемые мусульманские вуали. На данный момент ношение мусульманской одежды в общественных местах запретили уже Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и Бавария. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter