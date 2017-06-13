Мусульмане отметили Всемирный день халяль

В мусульманских странах ежегодно 17-го числа священного месяца Рамадан отмечается Всемирный день халяль. В этом году эта дата приходится на 12 июня, сообщает портал "Ислам и семья".

Инициатором этой традиции стал Всемирный совет халяль, который предложил эту дату, так как в этот день в 624 году было ниспослано первое откровение Всевышнего о халяль в 69 аяте суры «аль-Анфаль».

Этот день является хорошей возможностью для напоминания людям о важности халяльного питания. Несмотря на то, что Всемирный день халяль - молодой праздник, традициям халяль уже более 1400 лет.

Сегодня продукция халяль набирает популярность не только среди мусульман, но и среди представителей других конфессий. Потребители выбирают эти товары, потому что они уверены в их качестве. Для мусульман важным критерием при выборе продукции является ее дозволенность Всевышним.

Халяль-индустрия развивается, охватывая всё новые сферы. Появляются халяль кафе и рестораны, гостиницы, клиники, оказывающие медицинские халяль услуги, халяль туризм, исламские финансы и страхование. В настоящее время во всем мире этому сегменту уделяется особое внимание, ведь мусульманское население составляет 1,8 млрд. человек.

Годовой оборот мирового рынка халяль – более 2 трлн. долларов США.