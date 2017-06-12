В США состоялись манифестации против исламофобии

В различных города США прошли манифестации с требованием пресечения преступности на почве ксенофобии и исламофобии. Акции стали ответом на антиисламские митинги, организованные ранее в ряде районов страны по инициативе организации ACT for America, сообщает "SalamNews".

Акции мусульманской общины были более многочисленными.

К примеру, в Нью-Йорке акция противников исламофобии превратилась в шествие в районе Манхэттен с участием сотен демонстрантов.

Ее участники также несли плакаты с надписями: «Добро пожаловать, мигранты», «Все мы мусульмане, все мы мигранты» и другие. Один из участников шествия в итоге был задержан полицией.

Схожая акция имела место в Чикаго и других городах.