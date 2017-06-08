В европейских городах состоится марш мусульман против терроризма

В европейских городах, пострадавших от терактов, в том числе в Брюсселе, Лондоне, Берлине и Париже с 8 по 14 июля пройдет марш мусульман против терроризма. Об этом соообщает Islam-today.

Планируется, что участие в мероприятиях будут принимать представители гражданского общества, известные деятели культуры и священнослужители.

Стартует марш в Париже. Затем его участники отправятся на автобусах в Берлин. В столице Германии запланирована встреча мусульман с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Далее активисты проведут марш в Брюсселе. Затем акция продолжится в Лондоне. В Тулузе молитва будет прочитана у еврейской школы, подвергшейся нападению в марте 2012 года.

Завершится акция в Ницце 14 июля, в годовщину теракта, жертвами которого стали 86 человек. Ожидается, что в этой поминальной акции примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон.