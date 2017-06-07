В Голландии мусульманам облегчили пост

Чтобы не искушать мусульман, соблюдающих пост во время священного месяца Рамадан, в Голландии агентство "Etcetera" разработало билборд, рекламирующий сеть фастфудов "Halal Fried Chicken" ("Халяльная жареная курица") только после захода солнца. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на портал DutchNews.nl.

С приходом темноты на билборде появляется фото халяльных куриных ножек в панировке. Такие щиты разместили на восьми автобусных и трамвайных остановках в Амстердаме и Роттердаме. Для показа рекламы они используют освещение на остановках.

В Рамадан правоверные мусульмане отказываются от приема пищи в дневное время суток.