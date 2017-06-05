Есть ли связь между терактом в Лондоне и Рамаданом - эксперт

Теракты, совершенные в священный для мусульман месяц Рамадан, говорят о том, что террористы не имеют понятия о том, что такое ислам. Такое мнение высказал известный религиовед, лектор лондонского Королевского колледжа Марат Штерин, комментируя субботний теракт в центре Лондона, а также появившиеся ранее призывы ИГИЛ к сторонникам совершать в Рамадан теракты по всему миру, сообщает Islam-today.

«Это чисто экстремистская, так сказать, "джихадисткая" интерпретация Рамадана, которая, естественно, не соответствует тому, что думает по этому поводу абсолютное большинство мусульман. Это связано с идеей, что в период Рамадана мусульмане утверждают свою верность исламу, чистоту своей веры. Понятно, что сейчас фокус - на исламе, по вполне понятным причинам, но, как мы знаем, существуют экстремисты и в других религиях, которые тоже интерпретируют чистоту веры сугубо по-своему, часто оправдывая насилие», - отметил Марат Штерин.

Ранее теракт в Лондоне, жертвами которого стали 7 человек, жестко осудил и глава Мусульманского совета Великобритании Харун Кан.

«То, что это произошло в этот месяц Рамадан, когда многие мусульмане молятся и постятся, говорит только о том, что эти люди не имеют уважения ни к жизни, ни к вере», - отметил он.