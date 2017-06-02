В Индии индуисты разъясняют мусульманам, почему нельзя есть говядину

Мусульманское крыло индийской правонационалистической организации «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг родины») - «Муслим Раштрия Манч» (Muslim Rashtriya Manch) объявило о намерении проводить в течении священного для мусульман месяца Рамадан вегетарианские ифтары (разговения).

Как сообщает информационное агентство "Eurasia Daily" со ссылкой на "The Times of India", целью подобных мероприятий является намерение сформировать у мусульман представление о необходимости защищать корову - священное для индуистов животное, забой которого и употребление в пищу считается запрещенным. Помимо этого, организаторы планируют просвещать исповедующих ислам жителей Индии о необходимости защищать права разведенных мусульманских женщин.

Как сообщил член «Муслим Раштрия Манч», 46-летний бизнесмен Салим Хан (Salim Khan), на стол постящимся во время разговения будут подаваться коровье молоко, фрукты и сладости, при этом мусульманам будут рассказываться лекции о вреде употребления в пищу говядины.

Следует пояснить, что у мусульман популярны истории о вреде употребления свинины, которые они охотно рассказывают окружающим для обоснования правильности запрета свиного мяса в питании. Теперь же им будут объяснять, почему вредно есть говяжье мясо.

«Несколько дней назад мы уже провели подобные ифтары в городах Ахмадабаде и Бхаруче, куда пришли и мусульмане, и индусы. Существует много заблуждений у индусов в отношении мусульман, а у мусульман в отношении индусов, поэтому мы хотим направить свои усилия на преодоление этих стереотипов», - рассказал Салим Хан.

Координатор «Муслим Раштрия Манч», 64-летний Икбал Сайид (Iqbal Saiyed) также убежден в полезности вегетарианских ифтаров: «Мы будем информировать людей о ценности коровы как животного и опасностях говядины на наших ифтарах, на которых мусульмане и индусы будут сближаться. Ожидаем, что на каждом таком собрании будут более двух тысяч участников».