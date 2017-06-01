В Китае мусульманам запретили поститься в Рамадан

Власти китайской провинции Синьцзян, населенной преимущественно уйгурами, исповедующими ислам, ввели запрет относительно священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает сообщает Islam-today со ссылкой на газету "The Independent".

Местные власти запретили всем местным ресторанам и кафе закрываться в дневное время поста. Чтобы контролировать выполнение указа по всей провинции будут регулярно проходить инспекции.

Кроме того, по пятницам в Рамадан студентов обязали «коллективно учиться, смотреть коммунистические фильмы и заниматься спортом» - то есть делать все, что мешало бы мусульманам соблюдать пост и посещать джума-намазы в мечетях.

Госслужащим Синьцзяна и вовсе открыто запретили соблюдать пост Рамадана. К нарушителям обещают применить «строжайшие меры».