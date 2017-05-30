В Турции состоялся модный показ вышиванок с хиджабами
11:08, 30 мая 2017Ислам
909
Фото: islam-today.ru
В Турции прошел весьма необычный показ мод. На подиум вышли модели в нарядах с традиционно украинским узором – вышиванках и мусульманских головных уборах – хиджабах, сообщает Islam-today.
Как сообщили в посольстве Украины в Турции, автором коллекции выступила известный украинский дизайнер Оксана Полонец.
«Вышиванки – не только для украинцев. Они уже давно популярны далеко за пределами Украины. Иностранцы-поклонники вышиванок – это люди, которые ценят эксклюзив. А потому в Турции показ вызвал значительный интерес», – говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter