В Турции состоялся модный показ вышиванок с хиджабами

В Турции прошел весьма необычный показ мод. На подиум вышли модели в нарядах с традиционно украинским узором – вышиванках и мусульманских головных уборах – хиджабах, сообщает Islam-today.

Как сообщили в посольстве Украины в Турции, автором коллекции выступила известный украинский дизайнер Оксана Полонец.

«Вышиванки – не только для украинцев. Они уже давно популярны далеко за пределами Украины. Иностранцы-поклонники вышиванок – это люди, которые ценят эксклюзив. А потому в Турции показ вызвал значительный интерес», – говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.