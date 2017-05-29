В первый день Рамадана в небе над Меккой верующие наблюдали редкое явление

В первый день священного для мусульман месяца Рамадан, 27 мая, в небе над Меккой верующие наблюдали уникальное явление – солнце встало прямо над Каабой, сообщает Islam-today.

Произошло это в 12.18 по местному времени, то есть во время полуденного намаза. В этот момент тень от Каабы исчезла, а положение солнца в любой точке планеты стало направлением Киблы – лицом к которой мусульмане должны совершать намаз.

Стоит отметить, что такое явление можно наблюдать только дважды в год - 27 мая и 15 июля.

Явление этого года примечательно еще и тем, что оно точно совпадает с первым полуденным намазом Рамадана.