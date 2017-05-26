У мусульман начинается Рамадан

Священный мусульманский месяц Рамадан в этом году начинается с вечера 26 мая с закатом солнца и заканчивается вечером 24 июня. Согласно Корану, это один из пяти столпов ислама, на которые опирается вера в Аллаха, сообщает "Телеграф".

В священный месяц мусульмане обязаны следовать жестким ограничениям в питании, удовольствиях и развлечениях. Цель поста – очиститься телесно и духовно, усмирить низменные инстинкты и страсти. Дата Рамадана определяется в зависимости от смены фаз Луны.

Исламский календарь короче григорианского, поэтому ежегодно начало Рамадана отодвигается на 10-11 дней. В 2017 году этот месяц приходится на период с 26 мая по 24 июня. Рамадан (другое название – Рамазан) переводится с арабского как "жаркий", "палящий зной". Задача каждого правоверного мусульманина в этот месяц – доказать силу своей веры, отказаться от нечистых дел и мыслей вопреки изнурительной жаре.

В течение всего месяца мусульмане будут соблюдать строгий пост: от рассвета до захода солнца воздерживаться от еды, питья, курения, половой близости, не сквернословить. С заходом солнца мусульмане прерывают свой пост. Пищу после захода солнца нужно принимать в определенное время - в какое именно, высчитывают заранее по лунному календарю. Двери всех мечетей во время Рамадана открыты круглые сутки: после ночных служб все прихожане по традиции собираются на коллективные разговения. При храмах установлены летние кухни.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет и те, кто не может соблюдать его по объективным причинам. Однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, его нужно будет соблюсти в другое время.

Во время Рамадана мусульмане уделяют большую часть времени чтению Корана и поминанию Аллаха. Кроме ежедневных пяти молитв, в каждую ночь поста совершают дополнительную молитву-намаз после пятой молитвы. Мусульмане верят в то, что Аллах может простить грехи человека, если он проводит время в чтении молитв и совершает богоугодные поступки, например, помогает нуждающимся, жертвует средства на благотворительные цели. По легенде, Аллах также освобождает какое-то число душ умерших из ада.

Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток.