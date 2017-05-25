В Македонии реставрируют древнюю мечеть Али Паши

14:15, 25 мая 2017
Ислам
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Фото: islam-today.ru

В городе Охрид на юго-западе Македонии начались работы по реставрации исторической мечети Али Паши, которая, по мнению историков, была построена еще в XVI веке. Об этом сообщает Islam-today.

Сейчас мусульманский храм считается жемчужиной городской архитектуры и был включен в список объектов, охраняемых государством, еще в 1968 году.

Финансируются реставрационные работы из средств Главного управления фондов Турции, а также при поддержке местного муфтията, Управления по охране культурного наследия и городского музея Охрида.

Как отметила директор городского музея Таня Паскали Бунташеска, реставрация мечети ведется на основании исторических документов и старых фотографий. Планируется, что работы будут завершены уже в следующем году.

Сейчас мусульмане составляют примерно 20% от 42-тысячного населения туристического города. 

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