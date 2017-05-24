Мусульмане первыми пришли на помощь пострадавшим после теракта в Манчестере

Десятки мусульман Манчестера в числе первых поспешили на помощь пострадавшим в результате теракта на городском стадионе. Об этом сообщает Іslam-today.ru со ссылкой на местную газету "Metro".

Как сообщает издание, сразу же после теракта таксисты-мусульмане бесплатно развозили по домам тех, кому повезло не пострадать в результате мощного взрыва.

Кроме того, мусульмане, проживающие неподалеку от места трагедии, предложили свои дома тем, кто был уже не в состоянии добираться после случившегося до собственного дома. А мусульманские организации по всей стране собрали на помощь семьям погибших и пострадавшим тысячи фунтов стерлингов.

Решительно осудили теракт и мусульманские лидеры Соединенного королевства. «Преступники должны испытать на себе всю тяжесть ответственности за содеянное как в этой жизни, так и в мире ином», - отметил генеральный секретарь Мусульманского совета Британии Харун Хан.

Напомним, жертвами трагедии в Манчестере стали 22 человека. Еще порядка 60 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ. Сейчас в Великобритании введен наивысший, критический уровень террористической опасности.