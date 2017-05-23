В ОАЭ установили связь между Рамаданом и ДТП

17:07, 23 мая 2017
Ислам
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Фото: islam-today.ru

Весьма оригинальное исследование провели в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь буквально установили связь священного для мусульман месяца Рамадан и дорожно-транспортными происшествиями, происходящими в стране, сообщает Islam-today.

Проанализировано было почти 2 тысячи аварий. Как оказалось, чаще всего ДТП в период Рамадана происходят между 9 и 10 часами утра.

Самым опасным днем в плане дорожной ситуации оказалась среда, самым безопасным – воскресенье. Самыми частыми виновниками  аварий из числа иностранцев оказались граждане Индии, большая часть которых, к слову, мусульманского поста не соблюдает.  

Авторы исследования также призвали водителей помнить о том, что голодание неизбежно сказывается на скорости реакции, особенно у людей старше 40 лет, а потому призвали жителей страны максимально воздержаться от вождения в часы пик и соблюдать все правила дорожного движения. 

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