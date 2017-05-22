Анджелина Джоли снимет фильм с Ди Каприо об истории исламской страны

Голливудская дива Анджелина Джоли намерена снять фильм о древней истории Судана, одного из древнейших мусульманских государств Африки. Главной темой будущего фильма станет «бесценный вклад Судана в историю цивилизации», сообщает Islam-today.

Спонсором съемок выступит катарская компания, а главные роли в нем сыграют сама Джоли, а также еще одна ярчайшая звезда Голливуда, Леонардо Ди Каприо.

По информации местных СМИ, Анджелина Джоли намерена посетить Судан уже в течение ближайшего месяца. В ходе визита будет определено точное место съемок картины.

Предполагается, что, поскольку в фильме будет рассказываться о древней Нубии, фильм будет способствовать притоку туристов в Судан.