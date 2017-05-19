В Египте казнят 8 участников организации "Братья-мусульмане"
16:32, 19 мая 2017Ислам
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Фото: ria.ru
Уголовный суд города Даманхур в провинции Бухейра в четверг, 18 мая, приговорил к смертной казни восьмерых членов местной ячейки запрещенной в стране ассоциации "Братья-мусульмане" за нападение на полицейский участок, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на портал "Аль-Ахрам".
Приговор для утверждения направлен к муфтию арабской республики.
По данным следствия, подсудимые в 2015 году напали на полицейский участок в городе Даманхур и ранили одного из сотрудников отдела, а также совершили ряд других диверсий, используя взрывчатку и огнестрельное оружие против сил безопасности и государственных объектов.
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