Власти Китая намерены собирать у местных мусульман образцы ДНК

Власти китайской провинции Синьцзян, населенной по большей части мусульманами-уйгурами, приняли очередное эксцентричное решение в попытке ущемить приверженцев ислама. На этот раз было заявлено, что китайские силовые структуры намерены в массовом порядке собирать у местных мусульман образцы ДНК, сообщает Islam-today.

По сведениям международной правозащитной организации, силовики уже успели закупить оборудование для ДНК-анализа на общую сумму в 3 миллиона долларов.

В 2016 году правоохранительные органы округа Синьцзян уже собирали образцы ДНК, отпечатки пальцев и записи голосов тех мусульман, которые хотели получить загранпаспорта. Теперь же, судя по всему, мера эта коснется всех уйгуров, населяющих регион.

Напомним, ранее в рамках «борьбы с экстремизмом» власти Синьцзяна запретили местным жителям отращивать бороды, носить традиционную мусульманскую одежду, а также давать детям имена, связанные с исламом и проводить никахи без присутствия представителей компартии.