В Стамбуле мусульмане призывают сделать собор Святой Софии мечетью

Мусульмане 14 мая призвали сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью, сообщает газета "Аргументы и факты" со ссылкой на издание "Hurriyet".

Сообщается, что Ассоциация молодежи Анатолии (AGD) организовала акцию «Разбей цепи, открой Айя-Софию». Большая группа людей примерно в 4 часа по местному времени собралась у собора на утренний намаз и призвала к тому, чтобы сделать святыню мечетью. После молитвы люди разошлись.

Собор Святой Софии в Константинополе являлся наибольшим храмом в христианском мире более тысячи лет. После захвата города и падения Византийской империи его переделали в мечеть, но с 1934 года здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.