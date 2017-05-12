В Дубае состоится Международный конкурс чтецов Корана

В Дубае в 21-й раз пройдет Международный конкурс чтецов Корана Dubai International Holy Quran Award, участие в котором примут около сотни лучших чтецов мусульманского священнописания со всего мира, сообщает Islam-today.

Как сообщил советник правителя Дубая по культурным и гуманитарным вопросам Ибрагим Мухаммад Бу Мельха, конкурс будет проходить с 1 по 20 число месяца Рамадан. Это - примерно с 27 мая по 16 июня.

Планируется, что победитель конкурса получит 250 тысяч дихрамов (порядка 68 тысяч долларов). Обладатель второго места получит 200 тысяч дихрамов, третьего – 150 тысяч. Особый приз будет вручен чтецу Корана с самым красивым изложением.

Оценивать мастерство конкурсантов будет международное жюри, состоящее из авторитетнейших экспертов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемена, Бахрейна, Египта и Сирии.