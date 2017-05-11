В Бельгии хотят запретить забой скота по мусульманским обычаям

В Бельгии хотят запретить забой скота по нормам ислама. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в парламент бельгийской Валлонии, сообщает Islam-today.

С критикой документа уже выступили представители мусульманской и еврейской общины региона.

Планируется, что на окончательное голосование законопроект будет вынесен на пленарном заседании, которое пройдет 17 мая. Если он будет утвержден, то забой скота по мусульманским обычаям будет запрещен уже с 2019 года.

Между тем, по прогнозам политологов, законопроект, скорее всего, будет одобрен, поскольку его поддерживают все политические партии. Бельгийские парламентарии выступают за то, чтобы скот перед забоем оглушали, что, по их мнению, «уменьшит его мучения».

Представитель Управления по делам религии Турции в Бельгии Джошкун Беязгюль, в свою очередь, заявил, что документ не имеет никакого отношения к теме защиты животных.

«Попытка запретить забой скота по нормам ислама - это попытка оказать давление не только на мусульман, но и иудеев», - отметил он.

Напомним, мусульмане составляют 6% от общего населения Бельгии.