В Китае издали факсимильную копию старинного Корана

В Китае издана факсимильная копия древнейшего в стране рукописного Корана. Издание представляет собой точную копию оригинала единственного в своем роде мусульманского священнописания, сообщает Islam-today.

Состоит книга из 870 страниц, а весит 12,5 килограммов. Сообщается, что факсимильная копия была издана в исключительно исследовательских целях и приобрести ее невозможно.

Согласно исследованию Пекинского университета, Коран был переписан не ранее XI века. А привезен он был, по мнению ученых, предками саларов - тюркоязычного народа, которые покинули Центральную Азию сотни лет назад и обосновались на берегах Хуанхэ.

Как отметил заместитель директора Комитета по делам национальности и религии провинции Цинхай Ма Вэньбао, «создание факсимильной копии оригинала Корана может послужить хорошим примером сохранения ценных старинных книг в Китае».