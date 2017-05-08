Мусульмане Украины недовольны визитом эстонского имама в Крым

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов подверг критике эстонского имама Ильдара Мухамедшина за его участие в презентации книги в Крыму, сообщает Delfi.

Мухамедшин отметил, что его визит носил неполитический характер и был связан с участием в конференции, посвященной деятельности крымскотатарского народного просветителя Исмаила Гаспринского, куда он был приглашен в качестве верховного имама мусульманской общины Эстонии.

Исмагилов выразил сомнение по поводу того, что Мухамедшин получил на посещение Украины разрешение правительства Украины. "Если выяснится, что он въехал на территорию Крыма незаконно, то это будет рассматриваться как непозволительное для высшего духовенства действие как в отношении Украины, так и в отношении мусульман Украины", - написал Исмагилов в Facebook.

Мухамедшин сказал, что впервые слышит о недовольстве украинских мусульман, однако на вопрос о наличии или отсутствия разрешения не ответил.

"Конечно, мы переживаем по поводу происходящего в мире, но данная конференция касалась только религии, поэтому мне как имаму было интересно посетить ее и послушать научные доклады о таком великом народном просветителе как Исмаил Гаспринский", - сказал Мухамедшин.