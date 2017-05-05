Эксперты рассказали, какие страны посещают мусульмане-туристы
Авторитетное аналитическое агентство Mastercard-Crescentrating составило очередной рейтинг Global Muslim Travel Index, который отображает популярность 130 стран Организации исламского сотрудничества, сообщает Іslam-today.
На первом месте по популярности среди туристов-мусульман оказалась Малайзия, на втором – ОАЭ. Согласно исследованию, в 2016 году насчитывалось 121 миллионов международных туристов-мусульман - это 10% от всех туристов в мире.
В последние годы свои услуги и предложения для удовлетворения потребностей мусульманского сегмента рынка путешествий адаптирует все больше и больше немусульманских стран.
Лидером по количеству туристов-мусульман в 2016 году оказался Сингапур. В первой пятерке также оказались Таиланд, Великобритания, ЮАР и Гонконг.