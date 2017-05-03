Власти Дании запретили проповедовать нескольким имамам

Власти Дании опубликовали черный список проповедников, в котором оказались и несколько мусульманских священнослужителей, сообщает Islam-today.

Отныне читать проповеди на территории страны запрещено пятерым имамам. Запрет будет действовать в течение двух дел и, при необходимости, может быть продлен.

В черном списке оказались двое граждан Саудовской Аравии, один гражданин Сирии, а также граждане Канады и США. По сведениям министерство по делам иммиграции и интеграции Дании, граждане эти причастны к разжиганию ненависти.

«Фанатичным религиозным проповедникам, которые стремятся подорвать нашу демократию и фундаментальные ценности свободы и прав человека, не рады в Дании», - говорится в заявлении министерства.