Президент Австрии призвает всех женщин страны надеть хиджаб

Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал всех без исключения женщин, проживающих в стране, надеть хиджаб в знак борьбы с исламофобией, сообщает Islam-today.

«Головной убор могут надеть не только мусульманки, но и все женщины. Если исламофобия будет и дальше продолжать развиваться, нам придется попросить надеть хиджаб всех без исключения женщин, в знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений», - отметил он на встрече с учениками одной из австрийских школ.

Каждая женщина, по словам ванн дер Беллена, имеет право одеваться так, как ей нравится.

Напомним, ранее президент Австрии неоднократно подчеркивал, что выступает против любых ограничений на ношение одежды.