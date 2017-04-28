Мусульманка из Великобритании запустила Hijab Challenge

Мусульманка из Великобритании Нилли Далия запустила необычную акцию под названием Hijab Challenge, в рамках которой всем женщинам предлагается пройти в хиджабе по улице один километр, сообщает Іslam-today.

Это, по ее мнению, поможет ощутить, что приходится испытывать мусульманкам ежедневно.

«Вы поймете, каково это – чувствовать на себе взгляды, когда окружающие шепчутся, тычут пальцем или даже оскорбляют», - говорит Далия в промо-ролике акции, опубликованном на YouTube.

Сама мусульманка призывает людей быть более терпимыми.

«Кто-то носит мини-юбки, кто-то любит все розовое, кто-то предпочитает постоянно носить на голове кепки. То, что ношу я – это просто кусок ткани на голове. Смотрите сквозь платок – и вы разглядите личность», - отметила Нилли Далия.