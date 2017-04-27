Свадьба Джамалы прошла по мусульманским традициям
12:24, 27 апреля 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Победительница «Евровидения-2016» певица Джамала вышла замуж. Церемония бракосочетания исполнительницы и ее избранника состоялась 26 апреля. Прошла она по мусульманским традициям в Исламском культурном центре в Киеве, сообщает Islam-todaу.
Супругом певицы стал гражданский активист, известный как борец за права крымских татар Бекир Сулейманов. Сама Джамала - также крымская татарка.
Победу на главном европейском песенном конкурсе она завоевала, исполнив песню под названием «1944», посвященную депортации крымских татар.
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