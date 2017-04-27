Свадьба Джамалы прошла по мусульманским традициям

Победительница «Евровидения-2016» певица Джамала вышла замуж. Церемония бракосочетания исполнительницы и ее избранника состоялась 26 апреля. Прошла она по мусульманским традициям в Исламском культурном центре в Киеве, сообщает Islam-todaу.

Супругом певицы стал гражданский активист, известный как борец за права крымских татар Бекир Сулейманов. Сама Джамала - также крымская татарка.

Победу на главном европейском песенном конкурсе она завоевала, исполнив песню под названием «1944», посвященную депортации крымских татар.