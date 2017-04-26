В Китае запретили называть детей исламскими именами

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, населенном, по большей части, мусульманами, запретили давать детям имена с религиозным значением, особенно популярные в исламе, сообщает Islam-today.

В частности, под запретом оказались такие традиционно популярные среди мусульман по всему миру имена как Ислам, Джихад, Саддам, Медина, Хадж, Имам и Коран.

Как отметили в правительстве Китая, теперь запрещается давать детям имена с очевидно религиозным значением.

Напомним, власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа, большая часть населения которого – это этнические уйгуры, ранее запретили жителям региона носить «ненормально» правильные бороды.