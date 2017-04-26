В Китае запретили называть детей исламскими именами
11:26, 26 апреля 2017Ислам
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Фото: info-islam.ru
В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, населенном, по большей части, мусульманами, запретили давать детям имена с религиозным значением, особенно популярные в исламе, сообщает Islam-today.
В частности, под запретом оказались такие традиционно популярные среди мусульман по всему миру имена как Ислам, Джихад, Саддам, Медина, Хадж, Имам и Коран.
Как отметили в правительстве Китая, теперь запрещается давать детям имена с очевидно религиозным значением.
Напомним, власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа, большая часть населения которого – это этнические уйгуры, ранее запретили жителям региона носить «ненормально» правильные бороды.
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