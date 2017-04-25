Крупнейшая в США корпорация оказалась в центре исламофобского скандала

Крупнейшая американская корпорация Amazon.com оказалась в центре исламофобского скандала. Шумиха вокруг компании возникла после того, как десятки сотрудников-мусульман обратились к руководству с жалобами, сообщает Islam-today.

Как оказалось, мусульмане из числа сотрудников охранной фирмы Security Industry Specialists, патрулирующей офисы Amazon, постоянно сталкиваются с отсутствием места для совершения намаза.

Примечательно, что решить проблему без привлечения третьих лиц сотрудники охранного агентства не могли, поскольку внутренние правила Amazon запрещают охранникам разговаривать со специалистами компании, следовательно, мусульмане попросту не могут спросить у них, нельзя ли воспользоваться тем или иным помещением для совершения намаза.

Руководство компании Amazon официально ситуацию пока не прокомментировало.