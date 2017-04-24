Сегодня мусульмане отмечают праздник Вознесения пророка Мухаммеда к Аллаху

Сегодня исламский мир отмечает Мирадж Кандили. «Мирадж» в исламе означает ночное путешествие пророка Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение на небеса, с последующим появлением Мухаммеда перед Аллахом, сообщает телерадиокомпания Турции TRT.

О Мирадже повествуется в Коране и в сборниках хадисов. Согласно исламским источникам, перед пророком Мухаммедом на 27-ю ночь месяца Реджеп в 11-й год пророчества явился ангел Джебраил, который пригласил его совершить путешествие из мечети Месджит-и-Харам в Мекке в мечеть Месджит-аль-Акса в Иерусалиме, а оттуда вознестись на небо и предстать в потустороннем мире перед великим Аллахом. Мусульмане каждый год отмечают ночь Мирадж Кандили как одну из священных и благословенных ночей, когда благость достигает своего пика.

Мирадж, который находится за пределами понимания человека, являет собой одно из самых мистических событий из жизни Мухаммеда.

Аллах, явивший Мухаммеду чудо мираджа, наградил его и некоторыми дарами. В хадисах прежде значилось, что намаз следовало совершать 50 раз, однако потом Аллах разрешил сократить число намазов до 5, однако они по значимости былы приравнены к пятидесятикратному намазу.

Вознесение Мухаммеда на небо и его чудесное путешествие, вселившее в него спокойствие, стало и поводом для присвоения верующим прозвища «правдивейший». Мирадж увенчался намазом, который стал своего рода вознесением для верующих. Таким образом, мусульман призвали вознестись духом к Аллаху путем совершения намаза.