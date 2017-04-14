В Ивано-Франковске студенты-мусульмане разрисовывали писанки

На днях в Ивано-Франковске состоялся мастер-класс «Писанка – символ Пасхи». В мероприятии также приняли участие студенты, которые исповедуют ислам, сообщает пресс-служба ИФНМУ.

Большинство участников впервые расписывали писанку. Уже 8-й год подряд учит студентов рисовать писанки научный сотрудник музея искусств Прикарпатья Иванна Равлюк.

«Нас пригласила наша преподавательница, и мы пришли. Интересно, как это все будет. Я только на 1 курсе – и эту традицию вижу впервые», - сказал Шэран, студент-мусульманин из Курдистана.

«Сегодня есть студенты из Курдистана, Египта, Нигерии, США. Преимущественно они мусульмане, но очень хотят приобщиться к нашим традициям», – рассказывает руководитель МО ВУТ «Просвита» ИФНМУ Мария Гуцол.

Рассказы о Пасхе любит студент-мусульманин из Египта Махмуд Харби: «Мне интересно слушать про Пасху. В моей стране нет такой традиции. Я еще никогда не рисовал писанки. Но хочу научиться этому», – сказал он.