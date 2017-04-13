В США обнаружена мертвой первая в истории государства судья-мусульманка

В реке Гудзон неподалеку от Манхэттена обнаружено тело первой в истории США судьи, исповедующей ислам. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на американское издание The New York Post.

Тело 65-летней Шейлы Абду-Салам первыми заметили проходившие мимо очевидцы. По предварительным данным, видимых признаков насилия на теле женщины нет. О пропаже ее было объявлено 10 апреля.

Сейчас полиция расследует все обстоятельства гибели мусульманки. Стоит отметить, что Абду-Салам работала в качестве ассоциированного судьи Апелляционного суда.

Она была первой в истории США мусульманкой и афроамериканкой на подобной должности.