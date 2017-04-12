В Египте после терактов мусульмане превратили мечети в пункты сдачи крови для христиан

После терактов в христианских храмах египетских Танты и Александрии, в результате которых погибли 44 человека, власти страны обратились к населению с призывом сдать для сотен раненых кровь. Примечательно, что особенно активно на него откликнулись местные мусульмане, сообщает Islam-today.

Пункты сдачи крови были развернуты прямо в мечетях. А призывы сдавать кровь для пострадавших в результате христиан звучали из громкоговорителей – тех самых, с помощью которых мусульман призывают на намаз.

Египетские газеты публикуют фотографии очередей из желающих сдать кровь в мечетях. Необходимые порции крови были собраны буквально в первые часы с момента старта акции, но желающих помочь меньше не становится.