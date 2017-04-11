Мусульманка-лауреат Нобелевской премии стала посланником ООН

Лауреат Нобелевской премии, правозащитница Малала Юсуфзай стал неформальным посланником Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на слова официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, основное внимание мусульманской правозащитницы в качестве посланника ООН будет сосредоточено на образовании девочек.

Юсуфзай стала еще и самым молодым в истории посланником ООН.

Известной она стала благодаря своему блогу, который вела для британской компании ВВС. В нем она рассказывала о своей жизни в Афганистане при режиме талибов, критиковала радикальное движение «Талибан» и активно выступала за право девочек получать образование.

В 2012 году мусульманка пережила покушение – в Великобритании ей была сделана сложнейшая операция головы, а в 2014 году она получила Нобелевскую премию мира.