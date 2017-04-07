Впервые в Израиле женщина-мусульманка стала дипломатом

Министерство иностранных дел в среду, 5 апреля, назначило 31-летнюю Рашу Атамни представлять Еврейское государство в Анкаре, столице Турции, сделав ее первой женщиной-мусульманкой-дипломатом в Израиле. Об этом сообщает Мignews.com.

Раша Атамни станет первым секретарем посольства во влиятельном мусульманском государстве.

Турция является важным региональным союзником Израиля, с сильными экономическими связями. Обе страны подписали соглашение о примирении в июне 2016 года, завершив шестилетний раскол.

Атамни родом из преимущественно арабского города Бака-эль-Гарбия в центральном Израиле. Она не первая арабская женщина-дипломат Израиля. Арабка-христианка Рания Джубран, дочь судьи Верховного суда Салима Джубрана, работала в министерстве с 2006 по 2009 год, но уехала незадолго до того, как ее должны были отправить в Каир.

Атамни, изучавшая психологию в Еврейском университете в Иерусалиме, сообщила в блоге, размещенном на сайте МИДа, что она оттачивала свои дипломатические навыки в коллегиальном клубе Model UN.

Находясь в университете, она написала: "Концепция "ООН" очаровывала меня. В то время я не слишком много знала об организации, но я знала, что я, девушка, выросшая в Бака-эль-Гарбия и пережившая палестинский и арабо-израильский конфликт во плоти, верила и все еще верю в Мир между народами мира".

Через год после присоединения к клубу Model UN, Атамни подала заявку и была принята для представления Израиля в ООН в Нью-Йорке в качестве посла от молодежи в течение трех месяцев.

"Меня всегда будет сопровождать один поворотный момент с тех времен, когда я работала в ООН. Однажды я, как обычно, заседала в комитете по правам человека, и с большим интересом слушала дискуссию о нарушении прав женщин. К этому моменту я уже привыкла слышать серию обвинений против Израиля со стороны многих стран в Совете. Дискриминация в отношении Израиля очень заметна в ООН и вызывает разочарование", - писала Атамни.

Однако, на этот раз, Атамни отметила, все было по-другому.

"На сей раз я выслушала речи Сирии, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Египта, осуждающие "систематические нарушения Израилем прав женщин", в то время как я, арабка-мусульманка палестинского происхождения, представляю Израиль на Генеральной Ассамблее ООН", - продолжила она.

"В тот день в ООН, в которой я отчаянно разочаровалась, вынудила меня взять дело в свои руки. Я верю в мир, потому что я верю, что люди могут внести позитивный вклад в мир, и я хочу быть частью изменений. Поэтому я начала с того, что решила присоединиться к курсантам Министерства иностранных дел", - подчеркнула Атамни.