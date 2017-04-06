В 2075 году ислам станет крупнейшей конфессией в мире - прогноз социологов

Исследовательский центр Pew выпустил новый отчет, в котором привел резонансные прогнозы по численности мирового населения различных конфессий на ближайшее столетие. Ожидается, что к 2075 году ислам станет крупнейшей по числу последователей конфессий в мире, сообщает IslamNews со ссылкой на "The Guardian".

В 2030-2035 годах рождаемость у мусульман превысит аналогичные показатели христиан – в этих годах у последователей ислама родится, предположительно, 225 млн детей.

В 2010-2015 годах порядка 31% появившихся на свет детей родилось в мусульманских семьях, тогда как доля мусульманского населения в мире составляет 24%.

Ухудшение демографической картины среди христиан во многом обусловлено неумолимым старением населения Европы. В Германии, в частности, в 2010-2015 годах умерло на 1,4 млн больше человек, чем родилось, и эта тенденция в последующие годы только усилится.