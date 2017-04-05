В Великобритании 14-летний мусульманин стал самым молодым преподавателем вуза

Самый умный ребенок Британии мусульманин Йаша Эсли (Yasha Asley) был нанят на работу в университет Лейчестера в помощь взрослым студентам. 14-летний Й. Эсли в свое время стал самым молодым студентом этого вуза, а после того как его пригласили сюда вести семинары – самым молодым сотрудником, сообщает "Ислам для всех" со ссылкой на Daily Mail.

В 13 лет подросток обошел взрослых конкурентов, успешно пройдя собеседование на соискание оплачиваемой должности в вузе. Чтобы нанять несовершеннолетнего, администрации даже пришлось запрашивать разрешение у городских властей.

Еженедельные семинары, которые он ведет, предназначены для взрослых студентов, отстающих по математике.

«Это лучшие годы в моей жизни. Мне нравится ходить в университет и помогать студентам… Больше никакой школьной формы…», ─ говорит юноша, которого прозвали «живым калькулятором».

Сейчас он на последнем курсе вуза и собирается начать писать докторскую диссертацию.

В 2014 году, будучи 12-летним школьником, он выиграл конкурс и был зачислен на математический факультет вуза.

Он стал первым ребенком в мире, который в 8 лет получил высшую оценку по математике за курс средней школы, набрав 100 баллов из 100, и 99 баллов из 100 по двум из шести своих научных докладов.

Таким образом, отучившись 6 лет в начальной школе, он сразу поступил в университет.

«Я люблю математику, потому что это точная наука. Это единственная наука, в которой можно доказать свое утверждение», ─ говорит он.

Отец подростка, 53-летний Муса Эсли (Moussa Asley), растил сына самостоятельно, теперь он каждый день возит его на лекции. По его словам, сына хорошо приняли в вузе.

«Я горжусь, видя, что у него все отлично, и он растет, занимаясь любимым делом», ─ комментирует отец.