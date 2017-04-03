Во Франции мусульмане молились прямо на улице

Сотни мусульман в одном из пригородов Парижа совершили пятничную молитву прямо на улице, сообщает Islam-today.

Сделали они это в знак протеста против закрытия молельной комнаты, решение о котором в условиях острой нехватки мечетей приняла мэрия города.

Верующие расстелили коврики для намаза на улице коммуны Клиши-ля-Гаренн. За молитвой наблюдали десятки сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается, что мэрия планирует превратить зал, который местные мусульмане арендовали в качестве молельни, в мультимедийную библиотеку. Верующим же предлагается совершать молитвы в культурно-религиозном центре, открытом здесь в прошлом году. Места там, впрочем, по словам мусульман, катастрофически не хватает.